"Ми не думали, що у 21 сторіччі з'явиться новий нацизм - це рашизм": Тіна Кароль про жахливу війну

Сьогодні, 8 травня, у Берліні відбувся пам'ятний захід з покладання квітів до меморіалу в Тіргартені з нагоди Дня пам’яті та примирення, а також 77-ї річниці визволення Європи від націонал-соціалізму.

На заході була присутня й українська співачка Тіна Кароль, яка виконала гімн України.

Тіна Кароль у Берліні / facebook.com/tina.karol

Як зізнається виконавиця, для неї це особливо важлива подія. Адже її дід також стояв у Берліні 8 травня 1945 року, коли захищав своє та майбутнє покоління від нацизму. Ніхто ніколи не хотів, щоб ці жахливі події повторилися. Утім українці мусять знову захищати свою країну – від рашизму.

"Сьогодні лунав гімн. Для мене це найважливіша пісня у світі, найскладніша. Вона звучить завжди з тремором у голосі. Мій дід стояв 8 травня у Берліні та захищав наше покоління. Моє покоління знало про війну, але ніколи її не відчувало. Ми ніколи не думали, що у 21 сторіччі з'явиться новий нацизм - це рашизм, і що ми будемо сьогодні теж стояти тут, відстоювати наше право на самоідентифікацію, наше право на націю, на мову, на культурну спадщину", - відзначила Тіна Кароль.

Виконавиця розповіла, що наразі вона не стоїть осторонь. Вона бореться на інформаційному фронті. Співачка їздить з концертами до різних країн та розповідає всьому світу про жахливу війну, яку розв'язала Росія. Завтра, 9 травня, Кароль поїде до Японії. Співачка збирається відвідати Хіросіму.

"Я їду завтра до Японії, тому що Японія підтримує Україну. Вони знають, що таке війна. Безпосередньо я буду відвідувати Хіросіму. Я не знаю, що побачу, але я знаю, що на нас чекають, ми будемо говорити про Україну у всьому світі. Найголовніше наше завдання, щоб ніхто не звик", - розповіла Кароль в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, 8 та 9 травня в ефірі марафону "Єдині новини" глядачі можуть подивитися спеціальні випуски новин, які ТСН проведе з Берліна. Ведучими ефіру стали Наталія Мосейчук та Руслан Шапіров, а також Алла Мазур.

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