"Ми не гарантували безпеку військовополонених”: Червоний Хрест зробив заяву з приводу теракту в Оленівці

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українських військовополонених, котрі виходили з “Азовсталі” і опинилися в російському полоні.

У Червоному Хресті зняли із себе відповідальність за загибель українських військовополонених, зокрема захисників “Азовсталі”, внаслідок теракту, влаштованого російськими окупантами в Оленівці.

Про це йдеться у заяві організації, опублікованій у середу, 3 серпня.

"Ми не гарантували безпеку військовополонених, котрі опинилися в руках ворога, бо це не в наших силах. Ми наперед роз’яснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної цікавості, а також від наслідків воєнних дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених", - повідомили в Червоному Хресті.

В організації наголосили, що під час виходу військових з “Азовсталі” Червоний Хрест був лише нейтральним посередником у координації зі "сторонами конфлікту".

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Після теракту в Оленівці Червоний Хрест запросив доступ до колонії та до всіх місць, де лікуються постраждалі або куди могли бути перевезені тіла. Червоний Хрест також запропонував підтримати евакуацію поранених та безоплатно передати медикаменти, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи — ця пропозиція залишилась без відповіді, як і прохання про доступ.

Організація заявила, що не може змусити "сторони конфлікту" надати доступ до військовополонених в Оленівці — "це залежить від доброї волі", йдеться у повідомленні.

У заяві також повідомили, що Міжнародний комітет Червоного Хреста відвідав Оленівку лише один раз, у травні, щоб доставити цистерни з водою. Тоді їм вдалося поспілкуватись з військовополоненими, але не всіма — не було доступу до тих, кого утримували на індивідуальній основі.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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