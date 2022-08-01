"Ми – не Маріуполь: Кім розповів про ситуацію в Миколаєві і можливість відкриття портів

Ситуація у Миколаєві складна через постійні ворожі обстріли, проте під час затишшя місто намагається жити звичайним життям.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Що стосується жахіття обстрілів. Так, сумно – дуже сильно страждає наша інфраструктура, знищують місто. Але на щастя, у нас мало вбитих, мало поранених, святий Миколай нас береже. Тому ми – не Маріуполь, у нас все відкрито, магазини працюють. Зараз, до речі, йду вечеряти у ресторан. Так, страшно, жахливо. Але не так сумно, як здається", – зазначив Кім.

Голова ОВА сьогодні розмовляв з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Кім повідомив, що наразі влада розглядає можливість відкриття миколаївських портів.

"Можливо, через декілька тижнів буде поняття, чи можуть відкритися миколаївські порти. Тому в цій ситуації я точно знаю, що ми прямуємо до нашої перемоги", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдають ударів по Миколаєву нетиповою зброєю - зенітно-ракетними системами С-300. Вони небезпечні тим, що призначені для знищення цілей у повітрі.

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