"Ми не маємо наказу": боєць "Азова" назвав одну з причин, чому захисники Маріуполя не здаються

Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися в полон російським військам, бо має та виконує наказ тримати оборону маріупольського заводу "Азовсталь".
Боєць також нагадав, що "Азов" визнаний в Росії терористичною організацією. Тож йому з побратимамизагрожувало б ув’язнення.
Про це Самойленко розповів в інтерв’ю Sky News.
"Ми не можемо здатися, бо ми не маємо наказу здатися. Ми не порушимо попередній наказ (тримати оборону – ред.). Це неймовірно важливо. Ми не порушуємо накази. Ми чітко виконуємо накази", – розповів офіцер.
Він також розповів, що всі захисники Маріуполя є свідками російських окупантів злочинів у місті, де ті вбили понад 25 тис. людей. Тому росіяни не зацікавлені в тому, щоб залишати українських військових живими.
Самойленко зазначив, що не думає про своє життя, бо "його життя не має значення", але в разі програшу війни наслідки для України будуть катастрофічними.
Нагадаємо, 11 травня командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волина, який захищає Маріуполь на "Азовсталі", закликав допомогти реалізувати процедуру екстракції для українських військових.
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