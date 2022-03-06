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"Ми не можемо гарантувати безпеку": Подоляк заявив, що Росія готується захопити Одесу

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"Ми не можемо гарантувати безпеку": Подоляк заявив, що Росія готується захопити Одесу

Ще минулої ночі окупанти були готові до бомбардувань Одеси.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти готуються до чергової атаки на Одесу.

"Це війна, яку почали не ми. Це війна, яку почала Росія. Ми не можемо знати російські плани з точністю до хвилини. Але ми знаємо, що російські війська активно готуються до атаки проти Одеси. Вони вже намагалися реалізувати цей план. Але нашій обороні вдалося їх стримати", - сказав Подоляк.  

Також він додав, що окупанти ще минулої ночі були готові до бомбардувань Одеси.

"Поки небо над Україною не закрите або поки Захід не дав нам потрібну кількість літаків, ми не можемо гарантувати безпеку Одеси з повітря", - зазначив Подоляк.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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