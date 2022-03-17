“Ми не можемо підставляти людей під розстріл”: Зеленський пояснив, чому не працювали гуманітарні коридори

“Ми не можемо підставляти людей під розстріл”: Зеленський пояснив, чому не працювали гуманітарні коридори

Окупанти не припиняли обстрілів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в середу, 16 березня, не працювали гуманітарні коридори, оскільки російські військові не припиняли обстрілів та не гарантували безпеки.

Про це він говорив у своєму звернення проти ночі 17 березня.

За його словами, українська сторона готова забезпечувати тишу, вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі, але для цього потрібне таке ж бажання з боку російських окупантів.

“Ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Зрозумійте нас... Для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили”, - наголосив президент.

Зеленський повідомив, що цього дня відбувалося вивезення маріупольців, яким вдалося вирватись у Бердянськ, до Запоріжжя. “Всього за добу вдалося перевезти понад 6 тисяч маріупольців, з них більш як 2 тисячі – діти”, - зазначив він.

Однак, російські військові намагалися зірвати і цю евакуацію.

“Вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Василівкою та Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає. П'ятеро українців поранені, з них двоє дітей”, - повідомив президент.

Нагадаємо, віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення 17 березня.