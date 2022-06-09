"Ми не можемо втрачати наших кращих синів і дочок": Резніков озвучив нові цілі України щодо зброї

Наразі Україні не вистачає важкого озброєння, аби отримати перемогу над армією Росії.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, яку зброю прагне надалі отримати Україна: серед цілей є бойові літаки, засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

“Ми наголошуємо – Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко. Ми довели, що у нас немає страху перед Кремлем, на відміну від багатьох інших. Але ми, як країна, не можемо собі дозволити стікати кров'ю, втрачаючи наших кращих синів і дочок”, - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Тому наші наступні цілі:

● отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;

● забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;

● домовитись з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit). Це значно підвищить ефективність на полі бою;

● залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. Слід враховувати, що радянська техніка переважно є застарілою і потребує приведення до бойового стану. А від партнерів ми поки отримуємо достатньо легку броню, не завжди зі зброєю.

● отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації все ще має перевагу у важкій артилерії на Донбасі. Деякі західні партнери України мають враження, що зі зброєю все більш-менш нормально. Втім, насправді це не зовсім так, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Наш план – зберегти їм життя, а потім свободу", - Резніков про евакуацію з "Азовсталі"

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