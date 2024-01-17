"Ми не можемо втратити території через бездіяльність": ГУР про плани і спроможності окупантів

За оцінками ГУР, Росія буде використовувати будь-яке припинення вогню для поліпшення своїх можливостей, щоб потім знову атакувати.

Російські окупанти не мають необхідних резервів для наступу на двох-трьох напрямках.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький, передає "Укрінформ".

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Скібіцький визнав, що прихована мобілізація в РФ не припинялася і триває досі. За допомогою цього росіянам вдається відновлювати втрати, яких вони зазнають кожен день.

"Але того резерву недостатньо, щоб сформувати потужні стратегічні наступальні операції на два-три напрямки, про які говорить Путін і чим він лякає європейську спільноту стосовно відкриття другого фронту і наступу", – сказав він.

Представник ГУР запевнив, що станом на сьогодні сухопутний компонент, повітряно-десантний компонент ЗС РФ неспроможний проводити стратегічні наступальні операції.

"Штурмові і тактичні – так. І це ми бачимо, вони це продовжать, але стратегічних наступальних операцій без потужних тактичних резервів їм зробити неможливо", – уточнив Скібіцький.

За оцінками ГУР, Росія буде використовувати будь-яке припинення вогню для поліпшення своїх можливостей для відновлення або відкриття нових напрямків для бойових дій.

"Ми не можемо допустити, щоб ми втратили свої території через свою бездіяльність… У разі зупинення війни, ворог отримає можливість накопичити сили і відновити бойові спроможності.

Ми це спостерігали у 2015-2016 рр., коли на захоплених територіях Луганської і Донецької областей були призупинені бойові дії і ми отримали нову агресію у 2022 році", – наголосив Вадим Скібіцький.

Раніше колишній командувач Сухопутних сил Польщі, ексзаступник міністра оборони країни, генерал Вальдемар Скшипчак припустив, що Україна у 2024-му буде змушена почати переговори на умовах Путіна.

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