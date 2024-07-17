"Ми не можемо завжди ухвалювати правильні рішення": командир про помилки на фронті

Командир роти 8 полку ССО із позивним "Сімба" наголосив, що помилки на фронті були, є та будуть – адже це війна. За його словами, керівництво не завжди може ухвалювати правильні рішення.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми не можемо бути роботами і ухвалювати завжди правильні рішення. Я знаю багато бійців, які є справжніми героями і роблять героїчні вчинки, не зважаючи на командирів. Але треба розібратися, що таке сам аспект героя? Людина, яка не залишила тебе пораненим на полі бою і до кінця з тобою пробула, втримала противника і вам вдалося вирватися – він герой? Для мене так, але чи для всіх? Різні вчинки можна вважати героїчними. Не обов'язково знищити 20 тисяч танків, щоб стати героєм. Іноді достатньо ухвалити вольове рішення і лишитися, щоб надати своєчасну допомогу", - наголосив він.

Військовий також розповів, як переживає смерть побратимів. За його словами, пам'ять про полеглих не зникає.

"Коли ти в цьому постійно живеш, то починаєш ставитися з розумінням, бо завтра сам можеш бути на їхньому місці. Але пам'ять про полеглих нікуди не дівається. Кожного загиблого вшановуємо. Ми згадуємо їх на день народження, роковини загибелі, спілкуємось із їхніми родичами. Буквально два тижні назад ми вітали з ювілеєм батька нашого загиблого хлопця", - сказав військовий "Сімба".

Нагадаємо, 17 липня відбувся черговий великий обмін полоненими – додому повернулися 95 українських захисників (фото, відео).

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