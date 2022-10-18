"Ми не побачили готовності МКЧХ зробити все можливе для захисту українських бранців" – Єрмак

В Офісі Президента не побачили готовності Міжнародного комітету Червоного Хреста зробити все можливе для захисту українських полонених.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не робить все можливе задля захисту українських полонених, коментуючи відмову МКЧХ приєднатися до поїздки української делегації на контактну лінію в Запорізькій області.

Про це він написав у Telegram.

"Ми бачимо разючі масштаби воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноцидних злодіянь Росії проти українських військовополонених. Вони вимагають від усіх організацій, що опікуються дотриманням норм і вимог міжнародного гуманітарного права, щонайменше чіткої позиції та рішучості. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, на жаль, не приєдналися до поїздки української делегації на контактну лінію в Запорізькій області", - зазначив Єрмак.

Єрмак зазначив, що минулого тижня під час відеорозмови з президентом Червоного Хреста Мір'яною Еггер, він закликав представників МКЧХ відвідати разом з українською делегацією контактну лінію й вимагати допустити місію організації на тимчасово окуповану територію для перевірки стану українських полонених в Оленівці.

"У понеділок до контактної лінії в Запорізькій області прибули уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, радник керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та народні депутати Марія Мезенцева, Єгор Чернєв, Денис Маслов і Олена Хоменко. Однак представники МКЧХ до української делегації у цій поїздці не приєдналися", - розповів керівник Офісу президента.

Єрмак також наголосив, що Червоний Хрест не просто терпить порушення росіянами всіх норм міжнародного права, а й робить це мовчки.

"Головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна й цинічна позиція РФ. Водночас, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників. Українська сторона має всі підстави очікувати рішучих проактивних дій МКЧХ з імплементації його гуманітарного мандата, а також чіткої публічної позиції та комунікації всіх його дій, спрямованих на подолання найгострішого гуманітарного виклику у Європі", - резюмував він.

Обстріли колонії в Оленівці

У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема й оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок спланованого теракту загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною вибуху була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресорка досі не пропускає до Оленівки жодної міжнародної місії.

Зеленський напередодні розкритикував МКЧХ за те, що їхня місія досі не відвідала українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не може "силоміць проникнути" до колонії в Оленівці, де росіяни утримують українських військовополонених.

Читайте також: