"Ми не почуваємося наодинці": Зеленський подякував країнам-друзям України

Серед країн-членів НАТО більшість є друзями нашої держави, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський подякував друзям держави серед країн-членів НАТО за допомогу, яку вони надають, "незважаючи на будь-які рішення".

Про це президент сказав у своєму щоденному відеозверненні 4 березня.

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"Я вдячний друзям нашої країни. У НАТО там багато країн – наших друзів, наших партнерів, їх більшість – потужних партнерів, тим, хто допомагає нашій державі, незважаючи ні на що, ні на які рішення. З першого дня вторгнення і, я впевнений, ­– до перемоги. Тому ми не почуваємося наодинці. Ми продовжуємо боротись. Ми захистимо нашу державу. Звільнимо нашу землю завдяки нашим героям", – наголосив Зеленський.