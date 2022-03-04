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"Ми не почуваємося наодинці": Зеленський подякував країнам-друзям України

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"Ми не почуваємося наодинці": Зеленський подякував країнам-друзям України

Скриншот з відео

Серед країн-членів НАТО більшість є друзями нашої держави, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський подякував друзям держави серед країн-членів НАТО за допомогу, яку вони надають, "незважаючи на будь-які рішення".

Про це президент сказав у своєму щоденному відеозверненні 4 березня.

"Я вдячний друзям нашої країни. У НАТО там багато країн – наших друзів, наших партнерів, їх більшість – потужних партнерів, тим, хто допомагає нашій державі, незважаючи ні на що, ні на які рішення. З першого дня вторгнення і, я впевнений, ­– до перемоги. Тому ми не почуваємося наодинці. Ми продовжуємо боротись. Ми захистимо нашу державу. Звільнимо нашу землю завдяки нашим героям", – наголосив Зеленський.

Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю. Завдяки нашим героям.

«Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю. Завдяки нашим героям». Звернення Президента України Володимира Зеленського.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 4 березня 2022 р.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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