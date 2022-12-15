Ми не повинні боятися вбивати росіян і будь-яких інших ворогів – Залужний

Валерій Залужний розповів про головні навички та досвід, які українські військові здобули від 2014 року.

Українці не повинні боятися вбивати росіян і будь-яких інших ворогів.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у інтерв'ю The Economist

"Усе, що ми робили, коли почалася масштабна агресія, — це реалізовували не лише знання, які ми вже мали у 2014 році, а й навички та досвід, які здобули з того часу. І найважливіший досвід, який ми мали і який ми практикуємо майже як релігію, це те, що росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати, просто вбивати, і головне, ми не повинні боятися цього робити. І це те, що ми робимо", - сказав він.

Нагадаємо, Залужний розповів, хто для нього є прикладом. Це - колишній командувач Сухопутних військ України Геннадій Воробйов.

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