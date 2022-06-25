"Ми не повинні чекати на диво": Буданов заявив, що Україна відвоює територію в результаті контрнаступу

"Ми не повинні чекати на диво": Буданов заявив, що Україна відвоює територію в результаті контрнаступу

Голова військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна не повинна чекати на диво, а – відвоювати свої території в результаті контрнаступу на російських окупантів.

Буданов сказав, що війська РФ використовують свої резервні сили в межах таємної мобілізації для поповнення особового складу на Донбасі.

Про це очільник ГУР Міноборони розповів в інтерв’ю Reuters.

Саме тому, за його словами, тому немає сенсу чекати на виснаження наступального потенціалу російської армії.

"Ми не повинні чекати на диво, що вони втомляться і перестануть хотіти воювати, і так далі. Ми відвоюємо свою територію в результаті нашого контрнаступу", – запевнив Буданов.

Нагадаємо, очільник військової розвідки також заявив, що бойові дії в Україні знизяться до мінімуму вже до кінця року. А переломний момент у війні може настати вже від початку серпня.

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