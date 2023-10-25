"Ми не повинні припуститися помилки": прем'єр-міністерка Італії Мелоні виступила з заявою щодо допомоги Україні

Європа не повинна послаблювати свою спільну підтримку України на фоні допомоги Ізраїлю, на який напали бойовики ХАМАСу.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, пише Reuters.

За її словами, Європа не повинна послаблювати свою спільну підтримку України, оскільки вона пропонує солідарність Ізраїлю після руйнівного нападу ісламістського угруповання ХАМАС на початку цього місяця.

"Ми не повинні припуститися помилки, послабивши нашу спільну підтримку України", - заявила Мелоні в Сенаті перед зустріччю лідерів Європейського Союзу.

Нагадаємо, що Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що застосування нашими військовими балістичних ракет ATACMS "перевищило всі очікування".

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