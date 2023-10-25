Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Ми не повинні припуститися помилки": прем'єр-міністерка Італії Мелоні виступила з заявою щодо допомоги Україні

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1340
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ми не повинні припуститися помилки": прем'єр-міністерка Італії Мелоні виступила з заявою щодо допомоги Україні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Посадовиця зробила заяву перед зустріччю лідерів Європейського Союзу.

Європа не повинна послаблювати свою спільну підтримку України на фоні допомоги Ізраїлю, на який напали бойовики ХАМАСу.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, пише Reuters.

За її словами, Європа не повинна послаблювати свою спільну підтримку України, оскільки вона пропонує солідарність Ізраїлю після руйнівного нападу ісламістського угруповання ХАМАС на початку цього місяця.

"Ми не повинні припуститися помилки, послабивши нашу спільну підтримку України", - заявила Мелоні в Сенаті перед зустріччю лідерів Європейського Союзу.

Нагадаємо, що Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що застосування нашими військовими балістичних ракет ATACMS "перевищило всі очікування".

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1340
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація