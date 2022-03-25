"Ми не розуміємо, як вижити": російський олігарх Петро Авен розповів про життя під санкціями

"Ми не розуміємо, як вижити": російський олігарх Петро Авен розповів про життя під санкціями

Бізнесмен скаржиться, що життя різко змінилося.

Олігарх Петро Авен, статки якого ще місяць тому оцінювалися в 4,5 млрд фунтів стерлінгів, тепер не знає, чи зможе оплатити рахунки.

Про це олігарх розповів в інтервʼю Financial Times.

"Наш бізнес зруйновано. Все, що ми будували 30 років, наразі повністю зруйновано. Ми маємо якось починати нове життя. Ми не розуміємо, як вижити. Британські юристи не хочуть працювати із росіянами. Мені сказали, що змінити запроваджені санкції практично неможливо. Запровадження санкцій можна зрозуміти. Але це несправедливо", - сказав він.

Нагадаємо, італійська фінансова гвардія 16 березня наклала арешт на житловий комплекс на острові Сардинія, що належить Петру Авену, який перебуває під санкціями Європейського Союзу через вторгнення Росії до України.

Бізнесмен фігурує в списку мільярдерів, найбільш пов’язаних із президентом РФ Володимиром Путіним і регулярно зустрічався з ним у Кремлі.

67-річний Петро Авен через запроваджені санкції нещодавно пішов у відставку з посади голови ради директорів “Альфа-банку” - найбільшого комерційного банку Росії. Раніше він був міністром міжнародної економіки в уряді президента Бориса Єльцина.

За даними журналу Forbes, олігарх має статки понад 5 мільярдів доларів і займає 529-е місце серед найбагатших людей світу.

Комплекс нерухомості Maureena, на який накладено арешт, коштує близько 4 мільйонів євро. Це найстаріша вілла в маленькому селі Порто-Рафаель.

Відомо, що поблизу цього маєтку 2015 року раптово померла дружина мільярдера — у неї стався серцевий напад на яхті.

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