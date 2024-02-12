"Ми не союзники": прем'єр Вірменії зробив заяву про війну РФ проти України

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян наголосив, що Вірменія не була союзником Росії у війні проти України від початку вторгнення в лютому 2022 року.

Про це пише Reuters.

"Послухайте, коли війна в Україні тільки почалася, я давав інтерв'ю і сказав, що в цій ситуації ми не є союзником Росії. І це реальність", – зазначив Пашинян.

Прем'єр Вірменії наполягає на тому, що це не означає вибір між Росією і Заходом, незважаючи на наслідки війни в Україні.

При цьому він додав, що співпраця Вірменії "в галузі безпеки із США, Францією чи іншими партнерами не спрямована проти іншого нашого партнера у сфері безпеки".

Останніми місяцями Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію у забезпеченні своїх оборонних потреб, оскільки його країна не отримала необхідної допомоги від Москви.

Він додав, що Вірменія не має наміру розглядати членство в НАТО, як Україна.

Членство в НАТО "не є питанням, яке ми обговорювали або обговорюємо".

Він також зазначив, що Вірменія розглядає можливість залишитися в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) під керівництвом Росії.

Нагадаємо, Вірменія відмовилася взяти участь у зустрічі ОДКБ в Москві, яка проходила у грудні 2023 року.

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