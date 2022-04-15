"Ми не спеціально вашу школу розбомбили. Просто п’яні були:" як жителі Михайло-Коцюбинського жили в окупації

"Ми не спеціально вашу школу розбомбили. Просто п’яні були:" як жителі Михайло-Коцюбинського жили в окупації

Загарбники тероризували місцевих жителів.

Жителі селища Михайло-Коцюбинського (Чернігівська область) майже місяць жили в окупації, у вимушеному сусідстві з російськими військовими. 28 березня до Михайло-Коцюбинське зайшли російські війська з боку Гомеля.

Про це пише "Суспільне".

"Перший раз зайшла колона – десь 350, потім ще десь 300, потім вночі ще, дуже важко було порахувати. Тому що вони всі розсипалися тут по селу. Перші дні вони тихесенько їздили, бо не знали доріг. Ми таблички поприбирали всі, знаки розпізнавання. А потім вже як у себе вдома тут їздили", – каже місцевий житель Олександр Токар.

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Олександр вступив до місцевої тероборони від самого початку війни. Каже, жили росіяни в центрі, в будинку культури.

Росіяни стріляли в електромережі, позбавили село Інтернету. Телефони в людей забирали, ламали одразу. Ламали паркани, заїжджали у двори. Ставили танки і БТРи прямо на городах.

Хати займали ті, що пустували. Однією з таких стала оселя померлих батьків Ніни Ворох, голови громади.

Каже, з хати нічого не забрали, а от з сільської ради повиносили техніку та особисті речі працівників:

"Вони їздили, ходили як хазяї. Коли я приходила і казала: "Будь ласка, дозвольте мені пройти у селищну раду", вони не пускали. Тоді зрозуміла, що вони розібрали всі комп’ютери, повитягували все, зіпсували. Тому й не пускали".

Магазин у центрі села розграбували у перші дні. Місцеві лишили тут все, як було.

"Сльози. Розпач. Робоче місце… втрата. Дуже багато сліз. Що забрали? – Алкоголь, продукти харчування, печиво – ну, все. Продукти, в основному. І весь алкоголь, можна сказати. Все забрали таки", – каже жителька села Оксана.

4 березня будівлю школи розтрощила ракета. У цей момент у шкільному сховищі перебували люди – близько сотні жителів села, з них близько - 30 дітей. Всі були в підвалі, окрім однієї людини – техпрацівниці. Вона перебувала в підсобному приміщенні. Там і загинула під завалами.

"Пряме попадання було. Зруйнувала повністю комп’ютерний клас, кабінети хімії, фізики, частково кабінет біології, архів, кабінет захисту України. Підсобні приміщення, підвальні", – каже директор ліцею Микола Шпак.

З слів директора ліцею, ракета потрапила в кабінет захисту України. Тут досі під завалами – паперові мішені, макети автоматів. Ще одна впала на шкільному стадіоні.

"Вибачте, будь ласка, ми не спеціально вашу школу розбомбили. Просто п’яні були... Уявіть. Ось так і казали", – розповів місцевий житель Олександр Токар.

Окупанти розганяли людей, які приходили за продуктами на площу. Стріляли у повітря та по будівлях. Намагалися роздавати свою гуманітарку – їжу та військові сухпайки, але люди її практично не брали.

Місцеві говорять, масових звірств росіяни не влаштовували, але деякі люди все ж зникли.

"Зникли хлопці. Одного знайшли, вже поховали. Андрій Прохоренко. Знайшли побитого, дуже сильно. Вони його застрелили у голову, ззаду. Одного – зайшли додому, знайшли на телефоні мітку геолокації. І забрали його з собою в полон. Не повернули", – сказав Олександр Токар.

Нагадаємо, село Стеблянки Сумського району від 19 до 26 березня було окуповане російськими військовими. Окупанти вдиралися до хат місцевих мешканців, які в той час не перебували вдома. Загарбники тягнули з будинків, де не було господарів, усе, що тільки бачили.

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