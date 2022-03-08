"Ми не в тій позиції, щоб підходити до перемовин із бажанням щось "здати" - Кулеба про перемовини

"Ми не в тій позиції, щоб підходити до перемовин із бажанням щось "здати" - Кулеба про перемовини

Президент Зеленський готовий до перемовин.

Україна не повторить долю Німеччини, яку поділили на дві країни. Президент Зеленський налаштований на захист України.

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Про це під час телемарафону 8 березня сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Президент - це не та людина, яка терпітиме окупацію наших територій: на Донбасі чи у Криму. Ті сигнали, які він надсилає - це сигнал про готовність до переговорів. Але президент дуже чітко налаштований на захист України та її територіальної цілісності. У нас непроста ситуація: говорити потрібно. Але ми не в тій позиції, щоб підходити до перемовин із бажанням щось "здати". І ви чули сьогодні потужну промову президента в парламенті Великої Британії: його настрій та цитування Черчилля, що ми ніколи не здамось. І повірте, це було зроблено не заради "краси". Він справді перебуває у такому настрої. Ми боремось за свою країну та воюємо за неї. І президент є взірцем боротьби", - сказав Кулеба.

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