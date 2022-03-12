"Ми не відступимо": Шмигаль розповів про труднощі з евакуацією та гуманітарну допомогу

"Ми не відступимо": Шмигаль розповів про труднощі з евакуацією та гуманітарну допомогу

Уряд ухвалив рішення про відшкодування комунальних витрат бюджетам громад, які безкоштовно у приміщеннях приймають переселенців.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 12 березня не вдалося евакуювати всіх людей з зон бойових дій згідно з планами. Водночас за період від 2 до 12 березня Україна отримала понад 40 тис. т гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Прем’єр нагадав, що в суботу мали відкритись 14 "зелених коридорів". На жаль, не всі з них запрацювали, як і вчора, і позавчора.

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"Причина відома – агресивний і підступний ворог, що постійно атакує евакуаційний транспорт, не пропускає гуманітарні конвої, дезінформує про ситуацію. І хоча десятки тисяч людей уже вивезено, ще більше очікують нашої допомоги. І ми будемо продовжувати щодня намагатися доставити гуманітарні вантажі та евакуювати людей. Ми не відступимо", – наголосив Шмигаль.

Він також висловив подяку тим військовим, рятувальникам, водіям, священникам, лікарям, волонтерам, простим людям, які щодня працюють у гуманітарних коридорах та намагаються вивезти людей. "Усі ви ­– герої цієї визвольної війни!" – наголосив прем’єр.

Він також нагадав, що в уряді продовжує працювати Гуманітарний штаб. Від 2 до 12 березня Україна отримала понад 40 тис. т гуманітарної допомоги. Міністерство інфраструктури та "Укрзалізниця" наразі працюють як логістичний штаб. І за їхніми даними, вже третина отриманої допомоги була розвезена по регіонах і розподілена відповідно до потреб кожного регіону.

"Окрема подяка тим людям, тим громадам, які приймають у себе евакуйоване населення. Подяка не тільки на словах, але й на ділі. Уряд вже ухвалив рішення про відшкодування комунальних витрат бюджетам громад, які безкоштовно в комунальних будівлях та приміщеннях приймають переселенців. Заходи по підтримці будуть доповнюватися й надалі", – запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, 12 березня із 14 гуманітарних коридорів спрацювало всього 9.

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