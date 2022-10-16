"Ми не винні, нас втягнули": Арестович надав важливий аргумент проти переговорів з Росією

Деякі російські офіційні особи почали розкручувати думку про те, що РФ загалом не винна у війні.

Прагнення РФ до переговорів з Україною потрібно ігнорувати й надалі. Це сприяє тому, щоб у владній верхівці в Москві визріла змова проти очільника Володимира Путіна з метою його повалення.

Про це сказав під час розмови із правозахисником Марком Фейгіним радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Так, Арестович нагадав про путінського радника Сергія Глаз'єва.

"Логіка така: "Нас втягнули, війни ми не хотіли"... Насправді: "Ми не винні, нас же втягнули, це ж не ми"... У всіх цих руйнуваннях побічно винні Сполучені Штати. Бучах та інших Ізюмах, бо вони ж втягували. Ми були змушені. А там далі: туман війни, стріляєш і не бачиш, а потім бац - і виявилося 400 цивільних трупів", - процитував Арестович Глаз'єва.

Арестович нагадав, що раніше Глаз'єв заявив, нібито в США чекали на вторгнення РФ в Україну і "Росія виявилася втягнута у війну з усім Заходом за американо-британським сценарієм".

На думку Арестовича, Кремль нібито переконали, що вн зможе швидко перемогти Україну. Ще один депутат стверджував, що російській стороні нібито "викликали ілюзію швидкої перемоги".

Росія хоче переговорів, що випливає з посилу про її "невинуватість у війні".

"Це неминуче випливає з першого, оскільки якщо Штати та Британія втягнули, значить, у них є якісь інтереси, давайте поговоримо про ці інтереси", - додав Арестович.

Але переговорів не буде, наголосив радник голови ОП.

"А нічого не буде, ніяких переговорів, тому що відсутність переговорів з ними — найвигідніша стратегія щодо якнайшвидшого облаштування колапсу всередині самої росії і приведення ситуації до такої, що ось такі ось глаз'єви, змовившись з іншими усякими товаришами, захочуть прибрати Путіна з посади президента", - сказав Арестович.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українська розвідка "вела" кадировців ще за півтора місяці до російського вторгнення. Так, агенти розвідки спілкувалися безпосередньо з Кадировим.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.