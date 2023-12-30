"Ми не вирішуємо в цілому проблему": Корнієнко про загрози через новий законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада України на початку 2024 року має розпочати розгляд нового законопроєкту про мобілізацію. У ньому пропонується внести низку змін до законів про мобілізацію та військову службу. Зокрема передбачено заходи, які можуть бути застосовані до військовозобов'язаних за відмову з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко переконаний, що фінальна версія документа буде відрізнятися від початкової: свою оцінку мають дати військові, профільний безпековий комітет ВР, лікарі й Мінфін. Корнієнко також озвучив загрози через новий законопроєкт про мобілізацію.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо. Свобода".

Корнієнко, зокрема прокоментував передбачені у законопроєкті обмеження щодо прав військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Як от, блокування рахунків, обмеження у керуванні авто та наданні пільг.

"Під час воєнного стану держава може обмежувати певні права і ми це зробили ще 24 лютого. В голосуваннях про введення в дії указів про воєнний стан. Але тут вчора ми чули позицію, наприклад, омбудсмена. Це наш орган Верховної Ради, тому ми можемо йому довіряти. Йому, до речі, суспільство довіряє більше, ніж Верховній Раді. І я би спирався більше на думку профільних спільнот. Треба ще нам не забувати ніколи, що будь-які сильні обмеження в нашому суспільстві, в нашій правовій культурі, як правило, приводять до двох речей. Або до корупції, або до способів обходу цих обмежень. Тому, наприклад, мені здається, позиція про те, що менеджмент цих обмежень буде тільки в руках воєнкомів, бо там зараз так написано, що це все робиться за думкою ТЦК, грубо кажучи", - зазначив він.

На його думку, це досить великий ризик – в одних руках просто щось збирати.

Неважливо, чиї це руки. Я зараз безвідносно до ТЦК, вони теж свою роботу нормально роблять, більшість... Але просто в одних руках щось концентрувати – це така не дуже гарна історія. Якщо накласти на цей урядовий законопроєкт і на цю матрицю питання фінансів, то виходить, що певними діями, які пропонуються в законопроєкті уряду, ми можемо знизити наповнення податками. І тоді виходить, що ми вирішуємо одну проблему – збільшуємо кількість тих, кого можна призвати, і зменшуємо кількість "ухилянтів", як ви кажете. А з іншого боку, ми знижуємо податкову базу. Тому що люди підуть в тінь через це. І тоді ми не вирішуємо в цілому проблему", - резюмував Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, нардеп розповів, яка відповідальність загрожує військовозобов'язаним за кордоном.

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