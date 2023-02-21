"Ми не воюємо з Україною": Путін відхрестився від війни і заявив про "окупацію України Заходом"

Президент Володимир Путін цинічно заявив, що Росія "не воює з Україною", і в усьому, що відбувається зараз "винні лише захід та київський режим".

Про це 21 лютого він заявив у посланні до Федеральних зборів РФ.

"Ми не воюємо з народом України, про це я вже багато разів говорив, сам народ України став заручником "київського режиму" та його "західних господарів", котрі фактично окупували цю країну у політичному, військовому, економічному сенсі. Відповідальність за розпалювання українського конфлікту за ескалацію, зростання кількості жертв повністю лежить на "західних елітах і київському режимі", - заявив кремлівський диктатор.

Путін також звинуватив Захід у "використанні України, як полігону проти Росії".

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія збирається "крок за кроком вирішувати" якісь "завдання". Втім, він визнав, що нинішній час є "складним" для РФ.

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