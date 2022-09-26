"Ми не втратили надії": Туреччина працює над організацією зустрічі Зеленського і Путіна

Туреччина продовжує працювати для організації проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише TRT Haber.

"Має бути справедливий мир, звичайно, особливо для України. Тому що окуповані (Росією - ред.) землі належать Україні. Як Туреччина, ми не втратили надії, ми нарощуємо та продовжуємо наші зусилля. Наша мета – зустріч обох лідерів і прийняття рішення на рівні лідерів", - сказав він.

Мевлют Чавушоглу також висловив переконання, що у війні не буває переможців, й щойно обидві сторони це усвідомлять, вони можуть повернутися за стіл переговорів.

Нагадаємо, у Ердогана заявили, що Туреччина не визнає псевдореферендуми, які Росія влаштувала на захоплених територіях.

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