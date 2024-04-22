"Ми не збираємося рухатися нікуди": у ЗСУ відповіли на заяву росіян про захоплення Новомихайлівки

За кілька місяців боїв за Новомихайлівку бійці бригади спалили там понад 300 одиниць російської техніки.

Російська Федерація зробила заяву про повне захоплення села Новомихайлівка Мар'їнської міської громади Покровського району на Донеччині. Проте командир 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євген Шматалюк повідомив, що частину цього населеного пункту досі контролюють Сили оборони України.

Про це йшлося в ефірі ТСН 22 квітня.

За словами командира, та частина Новомихайлівки, де перебуває противник, наразі "під вогневим контролем" ЗСУ.

"Десь відсотків 15-20 ще утримують підрозділи 79-ї бригади. Ми не збираємося рухатися нікуди, крім як уперед", – наголосив Євген Шматалюк.

Одну позицію ЗСУ ворог атакував понад 10 разів щодня.

Шматалюк наголосив, що росіяни очікували зайняти цей населений пункт спочатку в січні, потім – в лютому. Дедлайни кожного разу змінювалися, проте досі мети росіяни не досягли.

"Зараз біля 10 військових частин – дві бригади та вісім полків – здійснюють штурмові дії. Тактика – навали, мʼясні штурми. Противник іде вперед, втрачає особовий склад, на їхнє місце відправляють нових", – розповів комбриг.

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