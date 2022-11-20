"Ми не здамося": чому переговори України з Росією поки що неможливі

Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою.

Українці справді ніяких переговорів із путінським режимом чи особисто президентом РФ Володимиром Путіним не хочуть.

Про це пише видання Politico.

Наразі, після численних перемог на фронті, це українській владі не потрібно. А після побачених звірств росіян у Бучі та Ізюмі, після нових доказів тортур у щойно звільненому Херсоні, після атак на цивільну інфраструктуру, що занурили Україну в темряву та змусили хірургів проводити операції при світлі ліхтариків — цього не хоче і переважна більшість цивільних українців.

Принаймні так говорять усі, з ким спілкувався автор матеріалу, керівник європейського підрозділу Politico Джеймі Деттмер.

"Росіянам не зрозуміти, що скільки б ракет вони по нас не випускали — ми не здамося і не підемо на переговори. І вони цим нас не розділять", — сказала переселенка з Маріуполя Юлія.

Чоловіки, з якими автор випадково заговорив на парковці у Львові, мали аналогічну думку.

"Вони зараз хочуть переговорів, щоб потім напасти з новими силами. Договори з росіянами не варті довіри. Щоб жити спокійно в майбутньому, українцям потрібна лише перемога", — відповів один із них.

Захід спонукає українську владу показати, що вона готова до переговорів.

Президент України Володимир Зеленський напередодні озвучив 10 передумов для діалогу з Росією, які включають у себе повне звільнення українських територій, виплату репарацій, гарантії того, що в майбутньому росія ні в чому не заважатиме Україні.

Тож підстав для компромісів іще менше, зазначає видання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що замість пропозицій передчасних мирних переговорів з Росією, що не прагне мирного процесу, метою партнерів має бути перемога України, яка принесе стійкий та справедливий мир на європейський континент.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нагадав, що речник господаря Кремля Дмитро Пєсков, який нібито пропонує переговори з Україною, є військовим злочинцем та співучасником геноциду українського населення. Його заяви є не більш, ніж елемент інформаційної кампанії.

В України є свій план, звільнення Херсона, переговори з Росією та США після виборів - Михайло Подоляк

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