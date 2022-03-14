"Ми просто приїхали, в голові було нуль думок": російський полонений строковик розповів, що вони не знали своїх завдань на війні

"Ми просто приїхали, в голові було нуль думок": російський полонений строковик розповів, що вони не знали своїх завдань на війні

Інший полонений розповів, що російськими солдатами рухав страх перед смертю, що їх вб'ють свої ж, та обов'язок перед командуванням Росії.

Російський полонений строковик Микола Польщиков розповів, коли їхня техніка увійшла на територію України, вони не знали, що їм робити.

Про це він заявив під час пресконференції з з іншими полоненими строковиками з РФ 14 березня.

"Ми як мінімум не знали, що нам робити. Ми просто приїхали, в голові було нуль думок. Кого вбивати, в нас цього навіть в голові не було. Ми їхали за командуванням, яке нас вело кудись. Ми взагалі не знали, що робити. Ми навіть коли їхали чотирі дні, на нас ніхто не нападав. Я не знав, що я перебуваю на території України", - сказав російський полонений.

Інший строковик Олександр Морозов, відповідаючи на запитання "Чому вони пішли воювати та чому продовжували бойові дії, коли побачили, що гинуть мирні російськомовні жителі України", сказав, що російськими солдатами рухав страх перед смертю, що їх вб'ють свої ж, та обов'язок перед командуванням Росії.

"Якщо ми підемо проти своїх, нас посадять, або нас наші ж розстріляють. Ми сподівалися, що нас не зачеплять. Нами рухав страх перед нашою державою", - розповів він.

Читайте також: