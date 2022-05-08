"Ми не знаємо, скільки цивільних евакуювали з "Азовсталі" - захисники Маріуполя

"Ми не знаємо, скільки цивільних евакуювали з "Азовсталі" - захисники Маріуполя

Бійці полку “Азов” у Маріуполі зробили все можливе та неможливе, щоб відтягнути на себе переважаючі сили російських військ.

Наразі ведуться інтенсивні обстріли заводу “Азовсталь”.

Про це заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар заявив у неділю, 8 травня 2022 року, під час Zoom-конференції з журналістами з України та з-за кордону.

“Ми не знаємо, чи всіх цивільних евакуювали із “Азовсталі. За цих останні 3 дні було евакуйовано цивільних з території заводу "Азовсталь". Чи всіх? Ми не можемо сказати, оскільки жодна міжнародна організація, владна структура, політики не приїхали сюди на територію “Азовсталі”, немає спецтехніки, щоб розбірати завали”, - сказав він.

Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області, яке від початку березня перебуває в облозі російських військ, українські військові тримають оборону на території "Азовсталі", по території підприємства російські окупанти продовжують завдавати бомбових ударів. Маріупольська міська рада повідомляла, що на металургійному заводі перебувають не менше 2 тисяч цивільних — жінки, діти та літні люди.

Російський президент Путін оголосив про звільнення українського портового міста на Азовському морі. Путін зазначив, що він наказав російським військам заблокувати всі виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", “щоб муха не пролетіла”.

За два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск тричі просив президента РФ Володимира Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя. Путін тричі відмовив.

28 квітня російські війська авіаударами зруйнували підземний шпиталь на Азовсталі". У результаті бетонна конструкція будівлі впала на поранених захисників. Кількість поранених внаслідок ударів перевищує 600 людей.

1 травня вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі". Перші евакуйовані прибули до Запоріжжя.

На заводі "Азовсталь" унаслідок бомбардування почалася масштабна пожежа

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