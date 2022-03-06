"Ми не зовсім розуміємо, хто перебуває всередині": Подоляк розповів, що зараз відбувається на ЗАЕС

Зараз ЗАЕС знаходиться частково в руках російських збройних сил.
Запорізьку атомну електростанцію в ніч проти 4 березня обстріляли росіяни. Спочатку була досить жорстка прямолінійна ударна атака. Там були танкові обстріли, було бомбардування авіаційне частково. Після цього туди зайшли російські війська і одразу вийшли. І допоміжним чином туди зайшла "чеченська група", яка деякий час там перебувала.
Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Нині там історія дуже дивна. По периметру знаходяться російські війська, а хто знаходиться усередині – ми не зовсім розуміємо. Росіяни ведуть дуже дивну історію з багатьох напрямків. Вони нібито не відповідають за свої дії", - зазначив він.
За словами Подоляка, зараз ЗАЕС знаходиться частково в руках російських збройних сил, бо в Україні і "кадирівців" вважають частиною російських збройних сил.
"Відповідно, відповідальність за те, що відбувається на Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі – несе Російська Федерація", - резюмував він.
Як повідомлялось, російські окупанти, які напали на Україну і захопили АЕС, використовують їх, як воєнні бази. на ЗАЕС ворог вже розмістив 500 своїх людей, ще 1000 загарбників - в Енергодарі.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.