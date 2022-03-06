"Ми не зовсім розуміємо, хто перебуває всередині": Подоляк розповів, що зараз відбувається на ЗАЕС

"Ми не зовсім розуміємо, хто перебуває всередині": Подоляк розповів, що зараз відбувається на ЗАЕС

Зараз ЗАЕС знаходиться частково в руках російських збройних сил.

Запорізьку атомну електростанцію в ніч проти 4 березня обстріляли росіяни. Спочатку була досить жорстка прямолінійна ударна атака. Там були танкові обстріли, було бомбардування авіаційне частково. Після цього туди зайшли російські війська і одразу вийшли. І допоміжним чином туди зайшла "чеченська група", яка деякий час там перебувала.

Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Нині там історія дуже дивна. По периметру знаходяться російські війська, а хто знаходиться усередині – ми не зовсім розуміємо. Росіяни ведуть дуже дивну історію з багатьох напрямків. Вони нібито не відповідають за свої дії", - зазначив він.

За словами Подоляка, зараз ЗАЕС знаходиться частково в руках російських збройних сил, бо в Україні і "кадирівців" вважають частиною російських збройних сил.

"Відповідно, відповідальність за те, що відбувається на Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі – несе Російська Федерація", - резюмував він.

Як повідомлялось, російські окупанти, які напали на Україну і захопили АЕС, використовують їх, як воєнні бази. на ЗАЕС ворог вже розмістив 500 своїх людей, ще 1000 загарбників - в Енергодарі.