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"Ми непереможні!": понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, аби воювати проти Росії

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"Ми непереможні!": понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, аби воювати проти Росії

Associated Press

Боротьба проти російських окупантів триває десятий день.

66 224 чоловіки повернулися з-за кордону, аби захищати Україну.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!", - написав він у Twitter.

Як повідомлялось, до лав тероборони Києва, аби боронити батьківщину від російського загарбника, вступили тисячі відомих письменників, акторів, телеведучих, журналістів, лідерів суспільної думки.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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