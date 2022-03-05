"Ми непереможні!": понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, аби воювати проти Росії

"Ми непереможні!": понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, аби воювати проти Росії

Боротьба проти російських окупантів триває десятий день.

66 224 чоловіки повернулися з-за кордону, аби захищати Україну.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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"66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!", - написав він у Twitter.

Як повідомлялось, до лав тероборони Києва, аби боронити батьківщину від російського загарбника, вступили тисячі відомих письменників, акторів, телеведучих, журналістів, лідерів суспільної думки.