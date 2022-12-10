"Ми нікого питати не будемо, куди нам треба бити ворога": Данілов - про відповідь на ракетні атаки Путіна

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов наголосив, що Україна сама вирішуватиме, як відповідати Росії на її ракетний терор.

Про це посадовець сказав в ефірі телеканалу НТА.

Данілов зазначив, що Україна не може не відповісти, коли ворог постійно атакує. Він запевнив, що Сили оборони робитимуть усе можливе, щоб захистити свої території від ворога.

"Ми будемо здатні на все. Тому що те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо, куди нам треба бити ворога. Тому що ворог знаходиться у нас, починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком", - сказав він.

Ракетні атаки РФ по Україні

Від 10 жовтня Росія здійснила 7 масованих атак проти України. Ціль - енергетичні об'єкти, щоб залишити українців без світла, тепла води. Господар Кремля нещодавно визнав, що Росія обстрілює енергосистему України. Мовляв, Київ почав першим, завдавши удару по незаконному Кримському мосту.

У ЗСУ розповіли, що Росія обстрілює Україну далекобійними ракетами. Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що це - ракети Х-101, Х-555 та ракета Х-55, яка є ядерною ракетою, але без "ядерної начинки". Її використовують як обман. Також у них є ракета Х-22 дальністю 600 км.

Доля переговорів із Росією: секретар РНБО Олексій Данілов про ухвалене рішення

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