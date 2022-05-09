"Ми нікому не віддамо ані клаптика своєї землі": Зеленський записав відеозвернення з нагоди 9 травня

Українці вільні люди, які йдуть своїм шляхом. На цьому шляху сьогодні ми ведемо війну й нікому не віддамо ані клаптика своєї землі.

Про це у своєму зверненні з нагоди 9 травня - Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це війна не двох армій. Це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музей Сковороди й вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію. Вона їх дратує. Вона їм чужа. Вона їх лякає. Вона полягає в тому, що ми – вільні люди, які йдуть своїм шляхом. На цьому шляху сьогодні ми ведемо війну й нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії", - заявив він.

Зеленський наголосив, що Україна пишається своїми предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити.

Зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось не залишиться жодного, зауважив президент.

Варто зазначити, що щорічно 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, оскільки в цей день у 1945 році Німеччина оголосила про свою капітуляцію у Другій світовій війні. 9 травня Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.