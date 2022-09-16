Ми нікуди не поспішаємо: Путін вкотре заявив, що так звана "спецоперація" в Україні "йде за планом"

Російський диктатор Володимир Путін вкотре висловився щодо цілей так званої "спецоперації" в Україні.

Очільник Кремля заявив, що його план із захоплення України "коригуванню не підлягає" і що він "йде за планом".

Про це очільник Кремля сказав під час брифінгу на саміті Шанхайської організації співробітництва, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"План спецоперації коригування не підлягає, по ходу приймаються оперативні рішення, основна мета – звільнення Донбасу, наступальна операція там не припиняється, але ми не поспішаємо", - заявив російський "фюрер".

На тлі поразок російської армії Путін видав маячню, що Росія воює не всією армією, а лише контрактною частиною.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін нарешті прокоментував контрнаступ Збройних сил України. Він заявив, що не має наміру зупиняти так звану "спецоперацію" на території України і "подивиться, чим він закінчиться".

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