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Ми обмежили можливості Путіна фінансувати цю жахливу війну: фон дер Ляєн

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Ми обмежили можливості Путіна фінансувати цю жахливу війну: фон дер Ляєн

Associated Press

За її словами, Європа хоче позбутися залежності від російської нафти.

Росія опинилась в світовій ізоляції через цинічний напад на Україну.

Таку думку висловила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Європа збирається відмовитись від російських нафти та газу. “Ми наклали три пакети жорстких санкцій на російське керівництво. Ми докорінно обмежили можливості Путіна фінансувати цю жахливу війну”, - наголосила вона. 

За словами фон дер Ляєн, наслідки будуть стосуватися європейців та загалом всього Євросоюзу. Одна з найкритичніших тем - це електроенергія, наголосила президентка Єврокомісії.

"Одне відомо: ЄС має позбутися залежності від російської нафти, газу та вугілля. Для цього ми повинні диверсифікувати постачання, покращити енергетичну ефективність та інвестувати у відновлювані джерела", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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