Ми обмежили можливості Путіна фінансувати цю жахливу війну: фон дер Ляєн

Ми обмежили можливості Путіна фінансувати цю жахливу війну: фон дер Ляєн

За її словами, Європа хоче позбутися залежності від російської нафти.

Росія опинилась в світовій ізоляції через цинічний напад на Україну.

Таку думку висловила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Європа збирається відмовитись від російських нафти та газу. “Ми наклали три пакети жорстких санкцій на російське керівництво. Ми докорінно обмежили можливості Путіна фінансувати цю жахливу війну”, - наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, наслідки будуть стосуватися європейців та загалом всього Євросоюзу. Одна з найкритичніших тем - це електроенергія, наголосила президентка Єврокомісії.

"Одне відомо: ЄС має позбутися залежності від російської нафти, газу та вугілля. Для цього ми повинні диверсифікувати постачання, покращити енергетичну ефективність та інвестувати у відновлювані джерела", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.