Венедіктова повідомила про викриття злочинця РФ, який знущався з людей в Ірпені

Венедіктова повідомила про викриття злочинця РФ, який знущався з людей в Ірпені

Генеральна прокурорка України розповіла про чергову катівню, що влаштували в Ірпені військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку збройних сил Росії.

Наразі триває встановлення виконавців злочинів в Ірпені. Одного з військовослужбовців РФ вже викрили.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка наразі перебуває в Ірпені.

"Ми однозначно будемо встановлювати винних осіб. І ми будемо їх показувати. Коли ми зробимо всі необхідні процесуальні слідчі дії, і отримуємо всі законні підстави починати підозрювати конкретних російських військослужбовців, які тут вбивали, катували. ґвалтували. Ми будемо обов'язково оприлюднювати їхні фото і дані для того, щоб інші жертви, які, можливо, так само потрапили до їхніх лап, могли нам повідомляти про це. З іншого боку, нехай ці нелюди та інші, які зараз воюють, знали, що провину кожного ми встановимо та доведемо. Ми кожного притягнемо до відповідальності. Основне, що робить їх такими жорстокими - безкарність. А безкарності не може бути в сучасному світі", - заявила генпрокурорка.

Київська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили військовослужбовця РФ у порушенні законів та звичаїв війни, додала вона.

Слідство встановило, що в березні 2022 року він в складі 234-го десантно-штурмового полку збройних сил РФ увійшов до Ірпеня.

На приватному подвір'ї ворог розмістив військову техніку.

Окупанти розшукали серед містян військовослужбовців ЗСУ та співробітників правоохоронних органів.

"Піідозрюваний разом з іншими російськими військовими взяв у полон 10 чоловіків, яких утримували в підвалі. У них забрали мобільні телефони. Їх били прикладом зброї по ребрах та ногах, погрожували вбивством та імітували страти. Не давали їжу і воду. Також серед потерпілих була жінка. Їй стріляли по ногах, таким чином знущаючись над нею. Ідентифікувати одного з катів нам вдалося завдяки документам, які надали слудству потерпілі", - сказала генпрокурорка.

Встановлення інших виконавців цього злочину та інших злочинів триває.

Нагадаємо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла про роботу міжнародних прокурорів у справі проти злочинів РФ. Так, нещодавно офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі долучився до спільної групи, яка займається злочинами росіян в Україні. 25 квітня було підписано додатковий документ - про спільну прокурорську групу з прокурором Карімом Ханом.