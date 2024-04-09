"Ми обов'язково переможемо": Зеленський заявив, що має план нового контрнаступу

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має план нового контрнаступу і здатна перемогти російську армію. Але для цього нам потрібна сучасна зброя.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bild.

"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжуємо нарощувати виробництво, якщо ми отримуємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї", – каже президент.

Також Зеленський заявив, що в України є план майбутнього контрнаступу.

"Так, у нас є план контрнаступу. Але для цього також потрібна зброя. В тому числі із США", – сказав він.

За словами журналістів, Зеленський дав зрозуміти, що не хоче вести переговори з Путіним і не готовий віддавати жодну територію.

"Ми обов’язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату", – підсумував президент.

Нагадаємо, президент Зеленський на пресконференції 25 лютого заявив, що український план контрнаступу минулого року був відомий у Москві ще до його початку.

Раніше ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

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