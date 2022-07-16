"Ми обовʼязково відновимо зруйноване і збережемо нашу людяність": Зеленський про зруйновані навчальні заклади

Президент України завірив, що всі зруйновані внаслідок бойових дій навчальні заклади будуть відновлені.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна обовʼязково відновить все, що тотально та ціленаправлено знищують російські загарбники в Україні.
Про це глава держави написав у Telegram.
"Ми обовʼязково відновимо все, що зруйнували окупанти. Кожен із понад двох тисяч освітніх закладів – усі дитячі садочки, усі школи, інститути, університети. А головне – ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, окупанти пошкодили понад 40 закладів вищої освіти – п'ять зруйновано вщент.
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