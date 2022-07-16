"Ми обовʼязково відновимо зруйноване і збережемо нашу людяність": Зеленський про зруйновані навчальні заклади

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна обовʼязково відновить все, що тотально та ціленаправлено знищують російські загарбники в Україні.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Ми обовʼязково відновимо все, що зруйнували окупанти. Кожен із понад двох тисяч освітніх закладів – усі дитячі садочки, усі школи, інститути, університети. А головне – ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, окупанти пошкодили понад 40 закладів вищої освіти – п'ять зруйновано вщент.

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