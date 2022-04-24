"Ми очікуємо гіршого": у ВООЗ заявили про майже повне знищення системи охорони здоров'я на сході України

"Ми очікуємо гіршого": у ВООЗ заявили про майже повне знищення системи охорони здоров'я на сході України

На сході України система охорони здоров'я практично зруйнована, що ставить під загрозу життя тисяч людей у Маріуполі та інших заблокованих російськими окупантами містах.

Про це з посиланням на ВООЗ повідомляє Голос Америки.

Так, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Бхану Бхатнагар заявив, що організація досі не змогла отримати доступ до нужденних в Маріуполі і не має відомостей про стан здоров'я населення, яке перебуває в облозі.

ВООЗ закликає забезпечити доступ до постраждалих районів для оцінки потреб системи охорони здоров'я та надання життєво важливих медичних послуг хворим і пораненим.

"Нам потрібно припинення бойових дій принаймні на два дні, щоб доставити життєво важливі предмети постачання, а також оцінити потреби області. Ми очікуємо гіршого. Система охорони здоров'я зруйнована і це тягне за собою всілякі наслідки. Є поранені, які потребують допомоги", - заявив Бхатнагар та додав, що результати нового опитування ВООЗ, проведеного серед тисячі домогосподарств по всій Україні, показують, який руйнівний вплив війна завдає на їхній доступ до медичного обслуговування.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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