"Ми очікуємо не просто "тортиків": Зеленський прокоментував візит держсекретаря та міністра оборони США

Для України є дуже важливим, що до неї приїжджають лідери інших держав.

І вони сьогодні до нас прибувають не із пустими руками.

Про це під час пресконференції 23 квітня з українськими та іноземними журналістами сказав президент України Володимир Зеленський, коментуючи візит держсекретара США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Ми очікуємо не просто презентів чи якихось "тортиків" - ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю. Тому я вважаю, що ми зможемо отримати від США домовленості або частину того пакету з озброєння України, про який ми домовлялися раніше. Тому я вважаю позитивним такий сигнал", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна - не країна для трагічних селфі.

"У нас реальна війна. Тому приїжджайте до нас. Ми з радістю вас будемо зустрічати. Але приїжджайте з тією допомогою, про яку ми говорили, і яка у вас є", - додав президент.

Крім того, за його словами, у нас є стратегічні питання щодо гарантій безпеки, які прийшов час нам обговорювати вже предметно.

"Тому що США будуть одними з лідерів країн безпеки для нашої держави. До речі, чим би все не закінчилось і чим би і як би все не закінчилось, гарантії безпеки нашої держави потрібні. І ми на цьому будемо наполягати. І впевнені, що ми в цьому питанні отримаємо довгоочікуваний результат. Ми також очікуємо підтримки США у діалозі з Німеччиною, щоб вони також почали нам поставляти саме те, що у них є. І що вони зараз не використовують, тому що війна у нас. І кожного разу у розмові із Німеччиною ми нагадуємо, що війна у нас, а у вас є те, що вам зараз не потрібно, а нам потрібно дуже", - підкреслив Зеленський.

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