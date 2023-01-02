"Ми очікуємо": у ЗСУ розсекретили злочинні наміри окупантів перед Різдвом

Російські окупаційні війська можуть обстріляти Україну перед Різдвом за Юліанським календарем, 6-7 січня.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "24 каналу".

За його словами, українські військові готові відбивати атаки ворога.

"Ми очікуємо, ми готуємось. Ви ж бачите, що три дні поспіль йдуть атаки. Як вони (росіяни - ред.) собі там спланували поки що ми не знаємо. Нам треба просто готуватися до цього і тримати порох сухим, як то кажуть, ракети, щоб були зарядженими, а люди готовими", - сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що росіяни не змінили своїх загарбницьких намірів щодо України і зараз йдеться про їхнє виживання

"Питання йде про їхнє виживання - не про наше, а про їхнє. Ми будемо готуватися, відбивати всі загрози", - додав Ігнат.

Нагадаємо, 24 грудня, напередодні Різдва за Григоріанським календарем (яким всі ми користуємося в сучасному побуті) армія РФ масовано обстріляла Херсон. Вдень окупанти вели обстріл кілька годин. Ворожа атака була скерована на цивільні місця - ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі.

За останніми даними повідомлялося, що постраждали 68 людей, а кількість жертв сягнула - 10.

У Святвечір росіяни ще раз обстріляли Херсон. Використали запальні боєприпаси. За даними джерел, спалахнули будинки, є часткове руйнування дахів. На щастя, минулося без жертв.

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