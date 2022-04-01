"Ми отримуємо дані від цивільних з РФ": офіцер ЗСУ розповів, як росіяни допомагають українським військовим знищувати ворожу техніку

"Ми отримуємо дані від цивільних з РФ": офіцер ЗСУ розповів, як росіяни допомагають українським військовим знищувати ворожу техніку

Сьогодні багато росіян беруть участь у цій війні на боці України.

Офіцер спецпідрозділу ГУР МО за позивним "Віто" розповів, що самі росіяни передають інформацію Україні щодо руху російської техніки. Крім того, багато громадян РФ воює в складі Збройних сил України.

Про це офіцер розповів в інтерв’ю АрміяINFORM, пише пресслужба ГУР МО.

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"Ми отримуємо дані від цивільних людей із російського Бєлгорода й не тільки. Вони дивом виходять на наші "пабліки", скидаючи інформацію про рух ворожих військ у сторону України, їхній склад тощо. Ми її оцінюємо, аналізуємо, доповнюємо й порівнюємо з даними декількох інших джерел, а потім доводимо до бойових частин та складаємо плани власних або спільних дій. Як результат – величезні втрати ворога", — зазначає "Віто".

За словами офіцера, українська армія раз і назавжди спростувала міф про непереможність росіян. Їхньою єдиною перевагою є кількість, однак наші бійці працюють над цією проблемою.

"Я не сказав би, що це Джеймс Бонди. Вони звичайні хлопці. Але морально-психологічний стан їх подавлений. Може у себе на тренуваннях вони були кращі. Але тут вони не можуть зорієнтуватися. Вони тут блудять. Вони перелякані", — пояснює військовий.

За його словами, сьогодні багато росіян беруть участь у цій війні на боці України. В підрозділах ЗСУ навіть є люди, які перейшли кордон з Росії і воюють на стороні України.

Нагадаємо, в Україні з'явився легіон "Свобода Росії", куди приймають добровольців із числа колишніх російських військових, які виступають проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

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