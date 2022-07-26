"Ми пи**и отримуємо, мамо": контррозвідка СБУ знищила дронами ще три російські танки Т-72

Українська військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами ще три російські танки Т-72. Спецслужба також перехопила розмову вцілілого після попередніх ударів окупанта, який поскаржився мамі на те, що сталося.

Так, в СБУ повідомили, що один із епізодів роботи спецслужби був опублікований напередодні з коментарем вцілілого російського військового. Він розповів матері, що після удару збирав залишки своїх 15 "сослуживцев", які були знищені разом з танком просто під час перегляду кіно.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

"І хоч для цих росіян кіносеанс вже закінчився, проте наша робота з покращення статистики втрат рф в Україні досі у самому розпалі. Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були так само яскраво знищені співробітниками СБУ", – зазначили у спецслужбі.

"Мамо, коротше, сьогодні в нас таке "шапіто" було о другій годині ночі, бл*ть! П’ятнадцять "двохсотих". П’ятнадцять, ти прикидаєш собі "кіно"? А тому що вони танки дивилися і всі – кіно, на**й. Коротше, башню скинули, бл*ть! Дроном! Дроном! Мама, дроном! Це пи*дець! Просто підлетіли, скинули боєприпас і його розірвало", – розповів загарбник.

"Ну ти обережно, синочку, гаразд, там? Все, бувай, бувай", – поспіхом сказала мама окупанта.

"Ти скажи татові, щоб він на рахунок війни він відкинув усі ці думки, тому що ми пи**и отримуємо, мамо", – додав російський солдат.

Нагадаємо, троє бойовиків "ДНР", які воювали проти України на боці РФ, отримали по 15 років за ґратами.

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