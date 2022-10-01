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"Ми підготувалися": Гайдай розповів, що станеться після звільнення Лимана від загарбників

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"Ми підготувалися": Гайдай розповів, що станеться після звільнення Лимана від загарбників

facebook.com/sergey.gaidai.loga/

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай озвучив оптимістичний прогноз щодо звільнення тимчасово окупованих територій Луганщини.

Звільнення від оточених у місті Лиман російських військ стане початком деокупації Луганщини.

Таку думку висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"Щодо розвитку подій, після того, як Лиман покинуть (якщо зможуть і встигнуть) окупанти, то після Лимана якраз розпочнеться деокупація Луганської області. Ми на все це чекаємо. Ми підготувалися. Яким чином це буде відбуватися, з якого напрямку — це більше до військових", - сказав Гайдай.

Крім того він додав, що окупанти самі викладають у мережу відео, що військове командування їх кинуло в Лимані напризволяще.

Також очільник ОВА переконаний, що проведення так званих референдумів жодним чином не впливає на події на фронті, адже ЗСУ впевнено крокують уперед.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони країни-агресорки Росії офіційно визнали оточення ЗСУ та втрату міста Лиман Донецької області.

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