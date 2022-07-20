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"Ми підтримували їхній папірець": Лавров побідкався через мирні переговори з Україною

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"Ми підтримували їхній папірець": Лавров побідкався через мирні переговори з Україною

Фото: Associated Press

Голова МЗС країни-окупантки Сергій Лавров побідкався на відсутність прогресу в мирних переговорах з Україною.

Він заявив, що нібито українська делегація у березні в Білорусі подала свій варіант бачення миру і РФ "підтримала цей папірець". 

Про це Лавров сказав у інтерв'ю російським пропагандистам. 

Очільник МЗС Росії заявив, що за сьогоднішніх умов "мирні переговори з Україною не мають ніякого сенсу". 

Він додав, що нібито під час зустрічі української та російської делегацій у Білорусі, Україна подала свій варіант бачення миру і РФ "підтримала цей папірець". 

"Вони нам дали папір, який ми, до речі, підтримали... Ми були готові на основі їхніх принципів укласти договір. Дали їм документ, який був, ще раз наголошу, написаний з опорою на їхню логіку. І ось 15 квітня такий документ у них з'явився, і з того часу нічого від них не чути", - побідкався Лавров. 

Голова МЗС держави-агресорки заявив, що нібито мирні переговори РФ та України блокують Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель. 

Нагадаємо, Лавров заявив, що у РФ змінилися "географічні завдання" війни

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