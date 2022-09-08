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"Ми пів року молилися, щоб ви повернулись": у Балаклії зі сльозами на очах зустрічали ЗСУ

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"Ми пів року молилися, щоб ви повернулись": у Балаклії зі сльозами на очах зустрічали ЗСУ

Виконавець головної ролі у фільмі режисера Олега Сенцова "Носоріг", лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов опублікував зворушливе відео зі звільненої Балаклії.

Там місцеві жителі зі сльозами на очах зустрічали ЗСУ

Відео Філімонов поширив у соціальних мережах. 

На кадрах місцеві жителі виходять з багатоповерхівки та зі сльозами на очах зустрічають українських захисників. 

"Ви молодці хлопці. Ми пів року молилися, щоб ви до нас повернулися", - кажуть місцеві жительки. 

Також жінки одразу вирішили нагодувати воїнів оладками. 

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від окупантів Балаклію Харківської області. Глава держави висловив захоплення українськими військовими та подякував їм за звільнення Балаклії від російської навали.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
21к
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