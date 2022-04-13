"Ми побачили друге обличчя у війні Росії проти України": Дуда шокований руйнуваннями та вбивствами

"Ми побачили друге обличчя у війні Росії проти України": Дуда шокований руйнуваннями та вбивствами

У 21 столітті вбивство жінок та дітей, бомбардування будинків – це тероризм, бандитизм, наголосив польський лідер.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що бачив по телебаченню руйнування в Україні внаслідок війни, але коли побачив усе на власні очі, то йому було складно в це повірити.

Про це польський президент сказав на спільній з українським президентом Володимиром Зеленським пресконференції після зустрічі 13 квітня.

"Ми побачили друге обличчя у війні Росії проти України, обличчя, яке складно зрозуміти, трактувати і приймати. Бомбардовані житлові масиви, знищені житлові будинки, не військові структури, казарми, де жили солдати – ні. Звичайні будинки, де живуть звичайні люди. Ті, яких багато і на моїй Батьківщині, бо вони шукали прихистку", – сказав Дуда.

Він продовжив, що бачив по телебаченню ці руїни, а тепер побачив на власні очі і складно в це повірити.

"Це не війна, це тероризм. Якщо хтось присилає літаки, солдатів, щоб бамбордували житлові масиви, вбивали мирне населення – це не війна, це жорстокість. Бандитизм, тероризм. І це друге обличчя російського вторгнення до України. Це обличчя, з яким ми ніколи не погодимося", – наголосив президент Польщі.

"Війни були завжди, але в у 21 столітті вбивство жінок та дітей, бомбардування будинків, висоток – це тероризм, бандитизм, топтання міжнародного права, будь-яких принципів", – додав він.

Дуда також поінформував, що до Польщі прибули близько 2,5 млн українських жінок та дітей.

Нагадаємо, 13 квітня президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули з візитом до Києва та зустрілися з Зеленським.

Читайте також: