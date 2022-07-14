“Ми побачимо ще одну Бучу”: керівник Херсонської ОВА припускає нові воєнні злочини окупантів

У Херсонській області уже звільнено від окупантів 44 населені пункти, але покидаючи захоплені міста та села, росіяни можуть здійснювати нові воєнні злочини.

Виконувач обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій припустив, що у визволених містах та селах області російські військові можуть здійснювати такі ж звірства, які були в Бучі на Київщині.

Про це він заявив на онлайн-брифінгу в четвер, 14 липня.

"Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, я думаю, що ми побачимо ще одну Бучу", - сказав Бутрій.

Він також зазначив, що "орки звіріють" та посилюють контроль та перевірки, однак жителям області бажано евакуюватися з окупованої території області. За його словами, виїхати можливо через Василівку Запорізької області, хоча "офіційних виїздів" не було оголошено.

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"Ми підключаємо волонтерів до евакуації та закликаємо людей за можливості залишити територію", - наголосив Бутрій.

За словами керівника ОВА, ЗСУ звільнили вже 44 населені пункти, однак вони постійно перебувають під обстрілами російських військ. Більша частина Херсонщини все ще тимчасово окупована РФ.

Нагадаємо, окупаційна влада тимчасово захопленої території Херсонської області оголосила "полювання на голови" українських патріотів.

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