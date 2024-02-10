"Ми почули останні крики": у Харкові загинула літня пара з інвалідністю – подробиці трагедії

Окупаційна армії Росії ввечері 9 лютого вдарила безпілотниками "Shahed" по Харкову. Загорілися приватні будинки. Внаслідок атаки загинули семеро осіб. Так, в одному будинку внаслідок пожежі загинули паралізований 66-річний чоловік та його 65-річна дружина з інвалідністю. В іншому будинку загинула вся родина з п'яти людей: троє дітей – семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики, а також їхні батьки.

Пані Наталя – невітска загиблої літньої пари – розповіла деталі трагедії у коментарі "24 Каналу".

За словами жінки, свекруха встигла зателефонувати їй після влучання та коли вона з чоловіком прибули до будинку уже було надто пізно.

"Батьки чоловіка тут жили. Свекруха подзвонила, сказала, що горить. Сказала, що бачила в вікно зарево, а потім передзвонила і почала кричати, що на будинок перекинулось. Ми почули останні крики і все. Більше на зв'язок вона не воходила. Ми через 5, ну 10 максимум хвилин, як вона передзвонила, були тут. Але вже не було як зайти", – розповіла Наталя.

За її словами, свекор – був паралізований, тож вибратись з охопленого будинку самотужки просто не зміг. Свекруха теж мала інвалідність.

Жінка також була знайома і з іншими загиблими.

"Тут жили жінка з сином, невісткою і троє дітей маленьких. Ми їх добре знали, вони місцеві", – розповіла Наталія.

Нагадаємо, у Харкові після прильоту вигоріло вщент 14 житлових будинків. За даними ОВА, загоряння сталось через виток палива на нафтобазі, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де розташований житловий сектор.

Харків атакували щонайменше 10 БПЛА, з них вісім – збито.

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