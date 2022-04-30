"Ми попереджали": Арестович - про крах російських окупантів у війні з Україною

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські окупаційні війська продовжують зберігати наступальний потенціал, однак їхні плани поступово провалюються.

Війська ворога не можуть похвалитися жодними успіхами у війні з Україною вже майже тиждень.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 30 квітня.

"Дуже конкретно обломилися на Ізюмському напрямку і дуже непросто їм наступати на Гуляйполівському, у бік Запоріжжя, хоча вони зберігають наступальний потенціал. І зовсім якось вони засумували на херсонсько-криворізькому, херсонсько-миколаїському напрямках. Теж не виходить. Дуже успішно виносимо тили. Це шалена авантюра, про яку ми говорили і попереджали, починає провалюватися потихеньку. Замаячив оперативний неуспіх, що у даних конкретних умовах дорівнює оперативному поразці, як невиконання основних військових цілей кампанії, за якими стоять головні політичні цілі кампанії. Жоден за шосту добу російський підрозділ, з'єднання, частина не можуть похвалитися виконанням оперативних завдань. Лише окремий підрозділ чи з'єднання виконали поставлені перед ними завдання з гріхом навпіл, але цього було недостатньо, бо сусіди праворуч, ліворуч не виконали, і виходить, що загалом оперативного успіху немає. Тобто дуже погано все для російської армії", - зазначив він.

Також Арестович додав, що йому не зрозуміло, куди поділися резерви, про які повідомляла російська сторона.

"У мене лише одне військове питання залишається. А де ці могутні резерви, що були у Білгородській області – 15 тисяч? З території Росії не надходить поповнення кадрових військових, погано або строковики, або контрактники. Їдуть "добірні" товариші, яких підняли з-під паркану, відмили, вручили в руки автомат і сказали: "Вперед!" І навіть цих лише кілька тисяч", - заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, що українські бійці Операції об’єднаних сил протягом 30 квітня успішно відбили дев’ять атак російських військ та завдали їм чималих втрат, зокрема, знищили два літаки Су-25.