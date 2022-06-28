Ми потроху просуваємося: в ОК "Південь" розповіли про ситуацію на Херсонському та Запорізькому напрямках

Херсонський напрямок тримається, тому що там основна лінія фронту зараз, ми потроху просуваємося, але ворог намагається відбивати свої позиції артилерійським вогнем, застосовуючи авіаційні удари.
Про це 28 червня в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Минулого звітного періоду було чотири обліти авіації і спроби відновити позиції біля Потьомкіного. Але зараз наші позиції там міцні і ворог ретирувався, не отримавши своїх переваг", - зазначила вона.
На Запорізькому напрямку так само вони продовжують обстріли, накривають вогнем територіальні громади з місцевими мешканцями. Тим не менш, наші позиції залишаються потужними і ми потроху просуваємося, додала Гуменюк.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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