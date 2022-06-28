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Ми потроху просуваємося: в ОК "Південь" розповіли про ситуацію на Херсонському та Запорізькому напрямках

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Ми потроху просуваємося: в ОК "Південь" розповіли про ситуацію на Херсонському та Запорізькому напрямках

Фото: Associated Press

Херсонський напрямок тримається, тому що там основна лінія фронту зараз, ми потроху просуваємося, але ворог намагається відбивати свої позиції артилерійським вогнем, застосовуючи авіаційні удари.

Про це 28 червня в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Минулого звітного періоду було чотири обліти авіації і спроби відновити позиції біля Потьомкіного. Але зараз наші позиції там міцні і ворог ретирувався, не отримавши своїх переваг", - зазначила вона.

На Запорізькому напрямку так само вони продовжують обстріли, накривають вогнем територіальні громади з місцевими мешканцями. Тим не менш, наші позиції залишаються потужними і ми потроху просуваємося, додала Гуменюк.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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