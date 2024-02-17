"Ми повернемо мільйони біженців додому": Зеленський назвав важливу умову

Президент Володимир Зеленський заявив, що мільйони біженці повернуться до України, якщо у нас буде достатньо систем протиповітряної оборони. Адже західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети.

Про це президент сказав на Мюнхенській конференції з питань безпеки 17 лютого.

"Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців", - сказав Зеленський.

Президент також подякував за ставлення у Європі до біженців з України.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на вихід Збройних сил з Авдіївки.

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