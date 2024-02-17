"Ми повернемо мільйони біженців додому": Зеленський назвав важливу умову

Володимир Зеленський озвучив важливу умову для повернення вимушених біженців до України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що мільйони біженці повернуться до України, якщо у нас буде достатньо систем протиповітряної оборони. Адже західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети.
Про це президент сказав на Мюнхенській конференції з питань безпеки 17 лютого.
"Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців", - сказав Зеленський.
Президент також подякував за ставлення у Європі до біженців з України.
Нагадаємо, Зеленський відреагував на вихід Збройних сил з Авдіївки.
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